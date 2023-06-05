В «Тракторе» подтвердили подписание вратаря системы «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал информацию о возможном перехода голкипера системы «Вашингтон Кэпиталз» Зака Фукале. Ранее появились слухи, что вратарь может пополнить челябинскую команду.

«Мы провели переговоры с канадским вратарём. Он сейчас играет в финале конференции АХЛ. Ждём, когда сезон для него закончится, и тогда официально сможем объявить о подписании. Но это уже не такая большая тайна: речь идёт о Заке Фукале. Он квалифицированный голкипер, который давно рассматривает возможность продолжения карьеры в КХЛ. Здесь он хочет найти для себя новую мотивацию, повысить свой уровень игры. Как только он завершит выступление за «Херши», а мы получим разрешение от «Вашингтона» объявить о соглашении до 1 июля, когда у него заканчивается контракт, мы сделаем официальное заявление.

Нет ли в клубе предубеждения по отношению к Фукале, учитывая негативный опыт с другим канадским вратарём Эндрю Хэммондом? Предубеждения точно нет. Выбор вратарей в ходе прошлого сезона был невелик. Я знаю ситуацию изнутри, так как Хэммонда «Авангарду» тоже предлагали, когда я ещё был генменеджером. Проведя свою домашнюю работу, мы от его подписания отказались. Такое случается. Это не значит, что со следующим легионером на аналогичной позиции произойдёт также.

Есть легенда, что Фукале «Трактору» посоветовал Евгений Кузнецов, и чуть ли не переговоры с ним провёл? Хочу в этом общественность разубедить. Мы с Фукале знакомы больше трёх лет. У нас был контакт, но не было возможности его подписать. В «Авангарде» сначала роль первого номера занимал Шимон Грубец, а в прошлое межсезонье Зак был занят, подписав контракт с «Вашингтоном». Теперь всё сошлось. Надеюсь, наш союз будет успешным", — приводит слова Волкова Sport24.

Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.