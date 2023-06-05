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Экс-работник ИИХФ рассказал, сколько денег «Йокерит» ежегодно терял из-за игры в КХЛ

Экс-работник ИИХФ рассказал, сколько денег «Йокерит» ежегодно терял из-за игры в КХЛ
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг рассказал, сколько денег ежегодно терял «Йокерит» из-за выступлений в Континентальной хоккейной лиге.

«КХЛ была провальной со всех точек зрения — от запрета командам играть в Лиге чемпионов до приглашения европейских команд, которые они уничтожили. «Йокерит» каждый сезон терял в среднем € 13 млн», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

Напомним, клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позже «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.

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