«Приходится доплачивать 5%». В «Металлурге» ответили на критику из-за зарплаты Михайлиса

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Михайлисом. Кроме того, специалист ответил на критику в адрес клуба из-за зарплаты форварда, которую считают завышенной. Отмечалось, что Михайлис по контракту с магнитогорцами будет получать 80 млн рублей в год.

«Отличный игрок с хорошими данными, готовый выйти на новый уровень. Мы выиграли борьбу за него у нескольких хороших топ-клубов. Переплатили? Мы так не считаем. При этом мы неоднократно говорили о том, что у некоторых игроков ещё остались предрассудки, что если город небольшой, то в нём почему-то должно быть хуже с какими-то бытовыми вещами. Это абсолютно не соответствует действительности. В Магнитогорске всё в полном порядке, но бороться с этими стереотипами нам приходится постоянно, в том числе за счёт небольшой доплаты в районе 5% от суммы контракта. Та же история с иностранцами. Даже в это межсезонье несколько игроков предпочли переехать в крупные города на контракт ниже, чем предлагали мы», — приводит слова Гомоляко официальный сайт «Металлурга».

Напомним, в прошлом сезоне Михайлис был капитаном «Барыса», за который в регулярном чемпионате набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах при показателе полезности «+3».