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«Анахайм» объявил имя нового главного тренера, ранее специалист мог возглавить «Авангард»

«Анахайм» объявил имя нового главного тренера, ранее специалист мог возглавить «Авангард»
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«Анахайм Дакс» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 60-летний Грег Кронин.

Последние пять сезонов специалист занимал должность главного тренера фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в АХЛ — «Колорадо Иглз». Кронин впервые за 36 лет тренерской карьеры возглавил клуб Национальной хоккейной лиги.

Под его руководством «Иглз» четырежды выходили в плей-офф АХЛ, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений. В регулярных чемпионатах «Колорадо» одержало суммарно 164 победы в 298 матчах, процент побед составил 60,1. С 2003 по 2005 год Кронин возглавлял фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бриджпорт Айлендерс». За годы карьеры в АХЛ он одержал 242 победы в 458 встречах (процент побед — 58,4).

Отметим, что ранее ряд СМИ связывал Кронина с «Авангардом».

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