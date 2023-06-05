Экс-секретарь ИИХФ о работе Фазеля: его огромная любовь к России очень усложняла ситуацию

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг оценил итоги работы экс-президента ИИХФ Рене Фазеля, возглавлявшего организацию с 1994 года.

«Как президент, я думаю, он был в порядке до Олимпийских игр в Турине в 2006 году. С тех пор и до его ухода в 2021-м был длительный период застоя. В то время у него были разные сторонние интересы, которые были для него важнее хоккея. Прежде всего, его невероятная любовь к России очень усложняла всю ситуацию.

Я помню, когда всё началось, это было слишком очевидно. В 2008 году прошёл первый розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов. Он был чрезвычайно успешным, в нём тогда играло всего двенадцать команд, только победители лиг или основных соревнований. Хоккейная элита.

Его организовала ИИХФ, но Рене Фазелю понравилась КХЛ. Он отстал от собственного турнира, раскрутил КХЛ и позволил Лиге чемпионов умереть через год, несмотря на то, что она была действительно успешной.

Причиной тому был тот факт, что КХЛ увидела в Лиге чемпионов угрозу, что абсолютно безумно. Представьте, что футбольная английская Премьер-лига говорит, что Лига чемпионов представляет для них угрозу. КХЛ хотела стать главным европейским соревнованием, версией НХЛ в Европе. Рене Фазель был на их стороне», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.