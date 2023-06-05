Экс-секретарь ИИХФ о работе Фазеля: его огромная любовь к России очень усложняла ситуацию

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг оценил итоги работы экс-президента ИИХФ Рене Фазеля, возглавлявшего организацию с 1994 года.
«Как президент, я думаю, он был в порядке до Олимпийских игр в Турине в 2006 году. С тех пор и до его ухода в 2021-м был длительный период застоя. В то время у него были разные сторонние интересы, которые были для него важнее хоккея. Прежде всего, его невероятная любовь к России очень усложняла всю ситуацию.
Я помню, когда всё началось, это было слишком очевидно. В 2008 году прошёл первый розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов. Он был чрезвычайно успешным, в нём тогда играло всего двенадцать команд, только победители лиг или основных соревнований. Хоккейная элита.
Его организовала ИИХФ, но Рене Фазелю понравилась КХЛ. Он отстал от собственного турнира, раскрутил КХЛ и позволил Лиге чемпионов умереть через год, несмотря на то, что она была действительно успешной.
Причиной тому был тот факт, что КХЛ увидела в Лиге чемпионов угрозу, что абсолютно безумно. Представьте, что футбольная английская Премьер-лига говорит, что Лига чемпионов представляет для них угрозу. КХЛ хотела стать главным европейским соревнованием, версией НХЛ в Европе. Рене Фазель был на их стороне», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.
- 5 июня 2023
-
21:40
-
21:25
-
21:05
-
20:58
-
20:39
-
20:24
-
20:05
-
19:33
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:15
-
17:49
-
17:22
-
16:58
-
16:23
-
15:30
-
15:15
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:07
-
13:51
-
13:39
-
13:30
-
12:48
-
12:32
-
12:20
-
11:50
-
11:46
-
11:16
-
11:09
-
11:00
-
10:35
-
10:21