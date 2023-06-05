Экс-игрок «Коламбуса» рассказал, как Жердев ушёл из бара, не заплатив за свою выпивку

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast рассказал занимательную историю о российском нападающем Николае Жердеве. Хоккеисты провели вместе сезон-2005/2006 в составе «синих мундиров».

«Он был хорошим парнем, просто словно был против авторитетов. Он был в порядке. Однажды мы командой были в Ванкувере командой, отдыхали, выпивали в баре. В конце концов Ник появился с кучей русских. Это нормально. Команда была здесь, все выпивали — и Ник с русскими тоже. В какой-то момент он ушёл, а к нам подходит бармен и спрашивает: «Вы знаете того парня, что был здесь совсем недавно? Не знаю, на каком языке они говорили, может быть, на русском». Я сказал, что знаю. И он ответил: «Он заказал все эти шоты, всю эту выпивку со своими друзьями, а затем просто ушёл». Я такой — подождите, что? «Да, он просто ушёл и не оплатил счёт». Мы такие: «Хорошо, мы оплатим счёт».

На следующий день мы подошли к Жердеву и сказали: «Эй, Ник, ты не можешь просто назаказывать чёртову кучу всего и свалить! Команде пришлось заплатить, я платил из своего кошелька! Ты знаешь, каждый сам платит за свою выпивку». И он просто: «Окей, окей».

Ещё одна вещь о нём. Когда мы разговаривали, он постоянно спрашивал: «Куда мы пойдём? Куда пойдём ужинать?!» Он мог общаться и взаимодействовать с другими. Но когда главный тренер команды Галлан говорил: «Ник, ты должен вбросить шайбу в зону», он делал вид, что не понимает», — сказал Рапп.