Вайсфельд назвал молодых игроков КХЛ, которые могут добиться серьёзного прогресса

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд назвал молодых хоккеистов, которые могут серьёзно спрогрессировать в сезоне-2023/2024. Специалист отметил трёх игроков: Богдана Конюшкова и Василия Атанасова из «Торпедо», а также нападающего СКА Матвея Мичкова.
«Кто из молодых российских игроков способен на существенный прогресс в следующем сезоне КХЛ? Думаю, будет интересно понаблюдать за Конюшковым, за Атанасовым. Вот за этими нижегородскими ребятами, за всей этой компанией, у них там большая группа. Другой вопрос, будут ли они все в основном составе.
Кто ещё? Сложно сказать, потому что могут подтянуть какого-нибудь молодого из МХЛ и он сразу начнёт прогрессировать. Наверное, ещё интересно посмотреть за Мичковым. Игроков много. Но никто не знает, кто и как будет развиваться», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.
Напомним, в минувшем сезоне 20-летний защитник Конюшков принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав 23 ассиста. В плей-офф молодой хоккеист провёл 10 матчей и отдал пять результативных передач.
20-летний Атанасов в прошедшем сезоне КХЛ сыграл «Торпедо» 32 матча в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и добавив к ним ещё пять ассистов. Нападающий также провёл 10 матчей в плей-офф, в которых один раз забил и отдал передачу.
18-летний Мичков принял участие в 27 матчах регулярки за «Сочи», забив девять голов и отдав 11 результативных передач.
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