«Есть опасения, что хоккей в Уфе закончится». Григоренко — о ситуации в «Салавате Юлаеве»
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Бывший капитан «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал информацию о том, что уфимский клуб до сих пор не погасил долги по зарплате.
«Неприятно читать в прессе о том, что происходит с «Салаватом Юлаевым». Тем более в республике, по сути, остался один клуб, ведь футбол, похоже, закончился. Есть опасения, что такое же может случиться с хоккеем. Грустно всё это, у меня дети занимаются в школе «Салавата Юлаева»: и старший, и младший сыновья. И непонятно, чего ждать дальше. Надеюсь, что ситуация разрешится в ближайшее время. Вопрос, когда – это непонятно. Хочется, чтобы побыстрее во всём разобрались и урегулировали проблему», – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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