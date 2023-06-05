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Шемберг: верю, что у Лиги чемпионов есть будущее, но в ней должны быть и российские клубы

Шемберг: верю, что у Лиги чемпионов есть будущее, но в ней должны быть и российские клубы
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг поделился мыслями о хоккейной Лиге чемпионов и сообщил, что хочет видеть в ней российские клубы.

«Текущий проект работает давно, но пока не очень успешно. Это грустно. Я большой поклонник европейского клубного хоккея. Мне очень нравятся матчи, где играют, например, «Кошице» с «Фрёлундой» или «Попрад» с «Цюрихом». Однако с самого начала на матч в среднем приходило менее трёх тысяч зрителей, что не очень хорошо. Я надеюсь, что изменения, которые вносятся, сделают турнир более привлекательным. Я действительно верю, что у этого проекта есть будущее, но в нём должны быть и российские клубы, когда всё успокоится», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

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