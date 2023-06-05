Глава Ассоциации агентов поддержал Бабаева в конфликте с Шарипзяновым

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов поделился мнением о конфликте известного агента Шуми Бабаева и ХК «Авангард». Омичи обратились в Федерацию хоккея России и в Континентальную хоккейную лигу с просьбой оценить заявления агента в адрес защитника «ястребов» Дамира Шарипзянова.

«Я бы назвал это не конфликтом Шуми Бабаева и «Авангарда», а конфликтом Шуми Бабаева и игрока. Мы считаем неправильным, когда хоккеист в публичном пространстве начинает обсуждать работу агента другого игрока. Каждый должен заниматься своим делом, а не обсуждать, кто какую зарплату получил и как ведёт переговоры. Поэтому если бы не было заявлений игрока, то никакого конфликта тоже не было бы. Бабаеву ничего не оставалось, кроме как ответить. Мы, агентское сообщество, полностью находимся на стороне агента, однако отказываемся комментировать его высказывания», — приводит слова Меркулова «РБ Спорт».

Напомним, Шарипзянов высказал мнение, что агенты чересчур завышают требования по зарплате и усложняют переговоры между «Авангардом» и лидерами команды, которые сотрудничают с этими агентами. В ответ Бабаев назвал защитника «крысой».