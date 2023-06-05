Экс-работник ИИХФ: вы не можете выгнать Овечкина из НХЛ за то, что у него есть мнение

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг поделился мнением о решении НХЛ не применять санкции к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на фоне политических событий.
«Не могу решать за НХЛ, но я абсолютно не согласен с тем, как они справились с ситуацией с Овечкиным и с тем, что они позволили его сыну сыграть в Матче всех звёзд. В Канаде у меня брали интервью об Овечкине и о словах Доминика Гашека, который сказал, что НХЛ должна отстранить его.
Это действительно тяжёлый вопрос. В условиях демократии у вас могут быть разные взгляды на один и тот же вопрос. Что они должны были сделать, так это заставить его удалить главное фото в социальных сетях. Но вы не можете выгнать его из НХЛ за то, что у него есть мнение о чём-то.
С другой стороны, официально он не высказывался. Да, его слова — это полная ерунда, но он никогда не говорил, что поддерживает что-либо», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.
- 5 июня 2023
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