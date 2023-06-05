The Athletic: «Питтсбург», вероятно, не выиграет ещё один трофей с Сидни Кросби

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы клубов — последний в нынешнем сезоне. «Питтсбург Пингвинз» занял в нём 20-е место. Обозреватели также предсказали, когда «пингвины» выиграют следующий Кубок Стэнли.

«В каком году они выиграют свой следующий Кубок Стэнли? В 2039-м.

Они, вероятно, не выиграют ещё один трофей с Сидни Кросби. Если он будет выступать ещё четыре сезона, то какого бы форварда они ни выбрали под первым номером в 2029 году в качестве лица франшизы, он будет в расцвете сил только к середине 2030-х», — приводит слова журналистов The Athletic.

Вероятнее всего, обозреватели имели в виду, что после окончания контракта Кросби «пингвины» завершат регулярный чемпионат достаточно низко, чтобы выбирать на драфте под первым номером.

Напомним, в нынешнем сезоне «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф. После провального чемпионата «Пингвинз» уволили всё руководство.