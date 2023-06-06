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Иван Барбашёв провёл эффектный силовой приём, травмировав ведущего защитника «Флориды»

Иван Барбашёв провёл эффектный силовой приём, травмировав ведущего защитника «Флориды»
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Вегаса». В одном из эпизодов российский нападающий Иван Барбашёв сделал мощный силовой приём на защитнике Радко Гудасе, который получил травму и не вернётся в игру.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вегаса». Отметим, Барбашёв стал лидером «Вегаса» в первом матче по силовым приёмам. За матч россиянин сделал пять хитов.

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.

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