Бобровский был заменён после четырёх пропущенных шайб в матче с «Вегасом»

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречается с «Флоридой Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу «Вегаса». Российский голкипер Сергей Бобровский был заменён после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на площадку вышел американец Алекс Лайон.

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вегаса» со счётом 5:2. Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Отмечалось, что россиянин впервые в текущем плей-офф НХЛ после шестого матча серии с «Бостоном» пропустил больше трёх шайб.

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.