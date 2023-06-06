Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава «Вегаса». Первой звездой стал канадский форвард Джонатан Маршессо, записавший в свой актив дубль и голевую передачу.

Второй звездой признан российский нападающий Иван Барбашёв, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой. Третья звезда — Бретт Хауден, в активе которого дубль.

После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 5:2.