Барбашёв и Ткачук получили по 12 минут штрафа за стычку, Мэттью эффектно встретил Айкела

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

В одном из эпизодов игры Мэттью Ткачук эффектно встретил Джека Айкела. Тот после хита даже не смог продолжить матч. А этот момент завязал драку. После сражения на кулаках российский нападающий Иван Барбашёв и Ткачук получили по 12 штрафных минут.

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Дублем в составе победителей отличился Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.

У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил девять бросков из 13.