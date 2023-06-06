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Джек Айкел обогнал Алексея Ковалёва по набранным очкам в своём первом плей-офф НХЛ

Джек Айкел обогнал Алексея Ковалёва по набранным очкам в своём первом плей-офф НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

В этой игре форвард хозяев Джек Айкел заработал сразу два очка. На его счету дубль из голевых передач. И теперь у Айкела 22 набранных очка в дебютном плей-офф НХЛ. Он превзошёл достижение Алексея Ковалёва, который набрал в первом плей-офф только 21 очко.

Американский форвард вышел на третье место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит Марку Рекки (34 очка в дебютном плей-офф в 1996 году), второе место занимает Эрик Стаал (28 в 2006-м).

Дублем в составе победителей отличился Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.

У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил девять бросков из 13.

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