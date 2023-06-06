«Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак». Защитник «Вегаса» — об игре Барбашёва
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
В одном из эпизодов российский нападающий Иван Барбашёв сделал мощный силовой приём на защитнике Радко Гудасе, который получил травму и не вернулся в игру. После игры защитник «Вегаса» Алек Мартинес высказался о Барбашёве в контексте данного инцидента. «Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак», — сказал американский защитник по окончанию встречи.
Напомним, в активе Ивана Барбашёва сегодня одна результативная передача. Нападающий по итогам встречи был признан второй звездой матча.
«Вегас» повёл в серии со счётом 2-0.
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