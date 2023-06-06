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На момент финальной сирены на скамейке «Флориды» осталось всего шесть хоккеистов

На момент финальной сирены на скамейке «Флориды» осталось всего шесть хоккеистов
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

В концовке встречи шесть человек из состава «Флориды» получили дисциплинарные штрафы, и так как играть до конца матча было меньше 10 минут, их отправили в раздевалку. Таким образом, на момент финальной сирены на скамейке «Флориды» оставалось всего шесть хоккеистов.

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Напомним, в составе «Вегаса» длительные дисциплинарные штрафы получили Сэм Райнхарт, Ник Казинс, Энтони Дюклер, Эрик Стаал, Кейси Фицджеральд и Мэттью Ткачук.

После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Следующая игра состоится 9 июня в 3:00 мск.

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