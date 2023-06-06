Лидер «Флориды» Мэттью Ткачук побил антирекорд НХЛ, державшийся 41 год

Нападающий и лидер «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук установил антирекорд НХЛ в первых двух матчах финала Кубка Стэнли, сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере».

Форвард «пантер» за две встречи суммарно заработал 36 минут штрафа. Этот результат стал самым крупным в истории плей-офф НХЛ в рамках двух стартовых матчей финала Кубка Стэнли. Предыдущее антидостижение принадлежало Дуэйну Саттеру из «Нью-Йорк Айлендерс», установленное в серии с «Ванкувер Кэнакс» 41 год назад — в 1982 году. Тогда нападающий «островитян» заработал 30 минут штрафа.

Напомним, во второй встрече с «Вегас Голден Найтс» Ткачук получил два дисциплинарных удаления суммарно на 22 минуты: 2+10 и 10 минут. В первом матче нападающий «Флориды» получил наказания в общей сложности на 14 минут.

Ранее в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.