Барбашёв прокомментировал хит, которым травмировал соперника в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал свой жёсткий силовой приём против защитника «Флориды Пантерз» Радко Гудаса. Хоккеист «пантер» получил травму после хита форварда «золотых рыцарей» и не смог вернуться на лёд.

«Когда я вернулся в раздевалку, то понял, что с ним всё в порядке. Это чистый силовой приём. Ему просто немного не повезло», — передаёт слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

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Напомним, ранее в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2. Счёт в финальной серии Кубка Стэнли стал 2-0 в пользу «рыцарей».