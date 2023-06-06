«Вегас» повторил достижение НХЛ, покорявшееся лишь пяти командам за 106 лет

«Вегас Голден Найтс» повторил рекорд НХЛ по общему количеству голов, забитых в первых двух матчах финала Кубка Стэнли, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

«Рыцари» за две встречи с «Флоридой Пантерз» забросили 12 шайб. Аналогичного достижения ранее добивались лишь пять команд за 106-летнюю историю НХЛ. В 1932 году это сделал «Торонто Мэйпл Лифс» (в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс»), в 1936-м — «Детройт Ред Уингз» (с «Торонто»), в 1970-м — «Бостон Брюинз» (с «Сент-Луис Блюз»), в 1973-м — «Монреаль Канадиенс» (с «Чикаго Блэкхоукс»); также это дважды сделал «Нью-Йорк Айлендерс» — в 1981-м (с «Миннесотой Норт Старз») и в 1982-м (с «Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.