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«Вегас» повторил достижение НХЛ, покорявшееся лишь пяти командам за 106 лет

«Вегас» повторил достижение НХЛ, покорявшееся лишь пяти командам за 106 лет
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«Вегас Голден Найтс» повторил рекорд НХЛ по общему количеству голов, забитых в первых двух матчах финала Кубка Стэнли, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Маршессо (Стивенсон, Айкел) – 07:05 (5x4)   2:0 Мартинес (Барбашёв, Маршессо) – 17:59 (5x5)   3:0 Руа (Каррье, Уайтклауд) – 22:59 (5x5)   4:0 Хауден (Стоун, Стивенсон) – 27:10 (5x5)   4:1 Лунделль (Дюклер) – 40:14 (5x5)   5:1 Маршессо (Айкел) – 42:10 (5x5)   6:1 Амадио (Карлссон) – 50:33 (5x5)   6:2 Ткачук (Беннетт, Махура) – 52:46 (5x5)   7:2 Хауден (Амадио, Каррье) – 57:52 (5x4)

«Рыцари» за две встречи с «Флоридой Пантерз» забросили 12 шайб. Аналогичного достижения ранее добивались лишь пять команд за 106-летнюю историю НХЛ. В 1932 году это сделал «Торонто Мэйпл Лифс» (в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс»), в 1936-м — «Детройт Ред Уингз» (с «Торонто»), в 1970-м — «Бостон Брюинз» (с «Сент-Луис Блюз»), в 1973-м — «Монреаль Канадиенс» (с «Чикаго Блэкхоукс»); также это дважды сделал «Нью-Йорк Айлендерс» — в 1981-м (с «Миннесотой Норт Старз») и в 1982-м (с «Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.

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