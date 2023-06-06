Тренер «Вегаса» назвал основную причину, по которой команда лидирует в финале Кубка Стэнли
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победу во втором матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (7:2, 2-0).
«Я думаю, что глубина была наша сильной стороной в течение всего года. И это главная причина, по которой мы всё ещё в плей-офф, почему мы обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и почему мы лидируем в серии с «Флоридой». Я просто чувствую, что у нас лучшая команда от первого до 20-го игрока», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.
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