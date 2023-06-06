Барбашёв: «Вегас» доходил до финала и раньше, но проиграл. Это должен быть наш год

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал игру одноклубника Джонатана Маршессо во второй встрече финала плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (7:2, 2-0). Форвард стал первой звездой матча, набрав 3 (2+1) балла.
«Он голоден. Команда доходила до финала и раньше, но проиграла. Поэтому мы считаем, что это должен быть наш год. Вся команда просто играет, чтобы победить, все голодны. А когда все голодны, вы действительно хотите победить. Это то, что мы делаем», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2.
- 6 июня 2023
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