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«10 секунд назад этот парень был на другой планете!» Рапп вспомнил потрясающий гол Жердева

«10 секунд назад этот парень был на другой планете!» Рапп вспомнил потрясающий гол Жердева
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Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast вспомнил потрясающий гол российского нападающего Николая Жердева. Хоккеисты провели вместе сезон-2005/2006 в составе «синих мундиров».

«Этот парень постоянно нас веселил. Однажды мы играли в Чикаго. Я сидел у дверцы на скамейке запасных — последним, у разделительного стекла, за которым были соперники. Галлан усадил Жердева на скамейку, потому что тот совершал потери. Жерар сказал: «Сядь, ты наигрался». Он сел рядом со мной, помню, его ноги даже не касались пола — они просто висели в воздухе. А вы помните Жердева — мощная челюсть, плохая осанка. В общем, он садится рядом, покачиваясь, будто бы ему вмазали. И вот у соперника отложенное удаление (на самом деле «Коламбус» проигрывал, поэтому снял вратаря. — Прим. «Чемпионата»), Галлан кричит Нику: «Зи, Зи, пошёл!» А Жердев потупленно смотрит на табло, жуёт капу своей мощной челюстью, трясёт ногами и сидит с отсутствующим взглядом, будто он сейчас на другой планете. Я схватил его за джерси и закричал: «Зи, иди!»

Я толкнул его и швырнул через борт. Он вышел на лёд и уехал за наши ворота. Подумалось, что Ник оценивал ситуацию всего лишь секунду. И тут он получил передачу и сделал то, чего никто не ожидал. Ребята, я пришлю вам видео, когда мы закончим. Он был похож на шпиона, это была игра года. Он, будто бы танцуя, обошёл четырёх игроков «Блэкхоукс».

ВИДЕО

Один из лучших голов, которые я видел в своей жизни. 10 секунд назад этот парень был не здесь, был на другой планете! Жердев ужасно хорош, омерзительно хорош, и ему просто на всё плевать», — сказал Рапп.

Рапп рассказал много увлекательных историй о Жердеве:
«Омерзительно хорош». Почему русскую звезду Жердева до сих пор не могут забыть в НХЛ
«Омерзительно хорош». Почему русскую звезду Жердева до сих пор не могут забыть в НХЛ
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