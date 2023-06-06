Экс-игрок «Филадельфии» рассказал, как Жердев отдавал ему сумки с очень дорогими вещами

Бывший хоккеист «Филадельфии Флайерз» Дерек Сеттлмайер в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast рассказал забавную историю о Николае Жердеве. Они вместе играли за «лётчиков» в сезоне-2010/2011.

«Это забавно. Прошлым вечером я созванивался с Ричи — Майком Ричардсом. Он сказал, что Жердев — самый одарённый парень, с которым он играл. Он сказал, что Ник был очень мастеровитым, но это забавно.

Когда Жерд был здесь, он ездил в Нью-Йорк практически каждый день, если мы не на выезде, потому что у него там жили друзья. Но смешно, что его жена ездила в Нью-Йорк определённо каждый день, потому что у них был водитель, который возил Жердева. Он, кстати, возил и нас, если ребята куда-то выбирались, всегда нам помогал. В любом случае Ник каждые несколько недель приходил злой и бросал сумку на мой стол. Я спрашивал: «Что это?» А там были супердорогие футболки и прочие вещи. Ник отвечал: «Это купила моя жена, они мне не по размеру». И я говорил: «Как она до сих пор не знает твои чёртовы размеры, чувак?! Пять сумок с вещами, чувак!» Но, чёрт возьми, какой же он смешной парень», — сказал Сеттлмайер.