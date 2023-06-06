Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист выступил с защитой Сергея Бобровского

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист встал на защиту российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Специалист высказался в первом перерыве второго матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Я думаю, что игроки «Флориды» могут лучше помочь Бобу… Часто защитник закрывает половину ворот, а вратарь может сосредоточиться на броске и занять другую часть ворот. Прямо сейчас шайбы летят мимо ребят из «Флориды» и они закрывают обзор, из-за чего Бобу может быть трудно поймать шайбу.

Любой вратарь не может реагировать на броски, когда ему закрывают обзор… Боб пытается поймать шайбу ловушкой, хотя на самом деле он её не видит», — приводит слова Лундквиста The Athletic со ссылкой на TNT.

Отметим, что в итоге Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив всего девять бросков, и был заменён на 28-й минуте.