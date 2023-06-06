Бывший игрок «Коламбуса»: у Жердева были самые опасные руки, которые я когда-либо видел
Поделиться
Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast поделился мнением о российском нападающем Николае Жердеве. Хоккеисты провели вместе сезон-2005/2006 в составе «синих мундиров».
«Я играл в «Коламбусе» один сезон, у меня есть истории о Жердеве. Мы видим, насколько талантлива лига сейчас и какие у ребят золотые руки, что делает Тревор Зеграс… Ник Жердев творил такое ещё в 2005-м. У этого парниши были самые опасные руки, которые я когда-либо видел у хоккеистов. Он был таким талантливым! Другое дело, что в остальных вещах он не был таким...» — сказал Рапп.
Напомним, Жердев был задрафтован «Коламбусом» в 2004 году в первом раунде под общим четвёртым номером.
Комментарии
- 6 июня 2023
-
15:00
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:44
-
13:35
-
13:17
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:10
-
11:09
-
10:59
-
10:38
-
10:16
-
09:59
-
09:44
-
09:15
-
09:02
-
08:48
-
08:29
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:17
-
07:00
-
06:51
-
06:45
-
06:37
-
06:25
Партнерский контент