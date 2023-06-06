Бывший игрок «Коламбуса»: у Жердева были самые опасные руки, которые я когда-либо видел

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп в эфире подкаста Nasty Knuckles Podcast поделился мнением о российском нападающем Николае Жердеве. Хоккеисты провели вместе сезон-2005/2006 в составе «синих мундиров».

«Я играл в «Коламбусе» один сезон, у меня есть истории о Жердеве. Мы видим, насколько талантлива лига сейчас и какие у ребят золотые руки, что делает Тревор Зеграс… Ник Жердев творил такое ещё в 2005-м. У этого парниши были самые опасные руки, которые я когда-либо видел у хоккеистов. Он был таким талантливым! Другое дело, что в остальных вещах он не был таким...» — сказал Рапп.

Напомним, Жердев был задрафтован «Коламбусом» в 2004 году в первом раунде под общим четвёртым номером.