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Экс-секретарь ИИХФ одобрил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ

Экс-секретарь ИИХФ одобрил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг прокомментировал решение Федерации хоккея Словакии не вызывать в сборную игроков, выступающих в КХЛ.

«Считаю ли я правильным, что игроки из КХЛ не могут представлять сборную Словакии? Конечно, да. Всё остальное было бы для меня неприемлемо. Я был бы очень разочарован, если бы словацкая федерация хоккея разрешила игрокам из КХЛ играть за сборную», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

Отметим, что в минувшем сезоне в КХЛ выступало восемь словацких хоккеистов: Михал Криштоф («Адмирал»), Адам Лишка («Северсталь»), Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Чайковски («Сибирь»), Кристиан Ярош («Авангард»/ЦСКА), Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак») и Юлиус Гудачек («Барыс»).

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