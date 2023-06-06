Руссо: Бобровский прошёл путь от претендента на «Конн Смайт» до ряда пробоин за два матча

Журналист The Athletic Майкл Руссо оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-2).

«Вряд ли это его вина, защитники сыграли некачественно, поскольку игроки продолжали перекрывать обзор ему. Но реальность такова, что Сергей Бобровский прошёл путь от претендента на «Конн Смайт Трофи» до ряда пробоин за два матча в финале Кубка Стэнли. После победы в последних трёх матчах с «Бостоном» Боб пропустил 10 голов в пяти встречах с «Торонто» и шесть — в четырёх играх с «Каролиной». За 87 минут финала Кубка Стэнли он пропустил восемь голов, а во втором матче был заменён на Алекса Лайона после того, как пропустил четыре гола при 13 бросках за 27.10», — приводит слова Руссо The Athletic.