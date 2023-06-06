А. Медведев ответил на критику КХЛ от бывшего пресс-секретаря ИИХФ

Экс-глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев ответил на слова бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга, который заявил, что «КХЛ разрушила европейский хоккей».
«С господином Шембергом неоднократно пересекался в бытность членом совета IIHF в период с 2008 по 2012 год. Похоже, у этого господина сейчас проблемы с памятью, ведь именно благодаря усилиям КХЛ и тогдашнего президента IIHF Рене Фазеля был проведён розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009, в год столетия IIHF. В финале тогда играли магнитогорский «Металлург» и цюрихский «Лайонс».
Стоит напомнить и о проведении в рамках этого проекта Кубка Виктории, в котором сильнейшему клубу Европы противостоял представитель НХЛ. В 2008 году «Металлург» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2009-м победитель Лиги чемпионов швейцарский «Цюрих» – с «Чикаго Блэкхоукс». Призовой фонд этого турнира составлял 10 млн швейцарских франков», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».
Также Медведев подчеркнул, что Шемберг забыл, кто привлёк соинвестора в проект Кубка Виктории, а также кто не допустил к участию в Лиге чемпионов финский «Йокерит». Именно после этого КХЛ приняла решение не участвовать в еврокубке.
- 6 июня 2023
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:44
-
13:35
-
13:17
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:10
-
11:09
-
10:59
-
10:38
-
10:16
-
09:59
-
09:44
-
09:15
-
09:02
-
08:48
-
08:29
-
08:00