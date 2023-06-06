А. Медведев ответил на критику КХЛ от бывшего пресс-секретаря ИИХФ

Экс-глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев ответил на слова бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга, который заявил, что «КХЛ разрушила европейский хоккей».

«С господином Шембергом неоднократно пересекался в бытность членом совета IIHF в период с 2008 по 2012 год. Похоже, у этого господина сейчас проблемы с памятью, ведь именно благодаря усилиям КХЛ и тогдашнего президента IIHF Рене Фазеля был проведён розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009, в год столетия IIHF. В финале тогда играли магнитогорский «Металлург» и цюрихский «Лайонс».

Стоит напомнить и о проведении в рамках этого проекта Кубка Виктории, в котором сильнейшему клубу Европы противостоял представитель НХЛ. В 2008 году «Металлург» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2009-м победитель Лиги чемпионов швейцарский «Цюрих» – с «Чикаго Блэкхоукс». Призовой фонд этого турнира составлял 10 млн швейцарских франков», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Также Медведев подчеркнул, что Шемберг забыл, кто привлёк соинвестора в проект Кубка Виктории, а также кто не допустил к участию в Лиге чемпионов финский «Йокерит». Именно после этого КХЛ приняла решение не участвовать в еврокубке.