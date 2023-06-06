Путин удостоил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста документа, Билялетдинов отмечен «за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны».
Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Билялетдинов вместе с ХК «Ак Барс» завоевал серебряные медали. В финале розыгрыша Кубка Гагарина казанский клуб уступил ЦСКА со счётом 3-4.
Билялетдинов – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею.
Ранее Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.
- 6 июня 2023
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