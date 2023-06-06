Старт финала Кубка Стэнли — 2023 — самый результативный за последний 41 год

«Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» забили 16 голов на двоих за два матча финала Кубка Стэнли — 2023. В первом матче «золотые рыцари» победили со счётом 5:2, во втором – 7:2.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, это лучшая результативность за две игры финала Кубка Стэнли за 41 год. Последний раз клубы забивали не менее 16 голов на двоих за первые два матча финала плей-офф НХЛ в 1982 году. Тогда «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс» забросили в общей сложности 21 шайбу.

Напомним, третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил роль Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.