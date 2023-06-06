Давыдов: Ротенберга поругивают, но мне нравится, как этот парень агрессивно работает

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал трансферную политику СКА и оценил работу главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Считаю, что надо брать пример со СКА. Санкт-Петербург вновь провёл агрессивную селекцию, забрал едва ли не всех лучших свободных агентов. Причём не стал тянуть резину, а сделал это в первые же дни.

Причина кадровых успехов СКА — в финансах? Так сегодня у многих клубов КХЛ всё в порядке с деньгами, но при этом кто-то — как, например, Омск или Магнитогорск — остаётся далеко позади.

Знаю, что в Интернете поругивают молодого Ротенберга, но мне нравится, как этот парень агрессивно работает — с утра и до вечера, в сезон и в межсезонье. Он и тренирует, и подписывает контракты, и играет с хоккеистами, без каникул и отпусков. В такой ситуации с ним и с его СКА очень трудно конкурировать. Честно скажу, не у всех есть такая спортивная жилка. И особенно у людей такого статуса, которые, мягко говоря, не всегда пляжу и ресторану предпочтут лёд и тренажёрный зал», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Ротенберг рассказал о работе с помощью методик великого тренера сборной СССР Анатолия Тарасова и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.