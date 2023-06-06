Трое россиян попали в список ключевых игроков-свободных агентов по версии ESPN

Журналист сайта ESPN Грег Вышински составил список рейтинг лучших свободных агентов НХЛ. В категории «Ключевые игроки» представлены три российских хоккеиста: Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко.

«Гавриков был безупречен в 20 играх в «Лос-Анджелесе» и провёл сильную, но короткую серию в плей-офф. Его дуэт с Мэттом Роем имел ожидаемый процент голов 56% при игре «5х5», что было потрясающе. Солидный защитник второй пары, которому в ноябре исполнится 28 лет.

Орлов — лучший защитник из доступных на рынке свободных агентов. Дмитрий набрал 36 очков в 66 играх за «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» в сезоне. Он сильный защитник, отлично владеющий шайбой, и незаменимый помощник при игре «5х5». Возможно, это единственный защитник из топ-пары, доступный этим летом.

Тарасенко – ещё один отличный снайпер, доступный этим летом. Он отлично справляется с атакой и остаётся одним из самых стойких игроков НХЛ на льду — Тарасенко отказался от прозвища Танк в начале своей карьеры, но это было уместным сравнением, учитывая его физические размеры. Тот, кто подпишет с ним контракт, должен будет заглянуть «под капот» и выяснить, что не сработало у него в сезоне, когда упало его количество голов», — сказано в статье.

Среди других игроков в категории присутствуют: Тайлер Бертуцци, Райан О'Райлли, Макс Пасиоретти.