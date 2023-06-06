Плющев — о критике КХЛ: глупо отрицать то, что европейским клубам было комфортно у нас

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на обвинения в адрес Континентальной хоккейной лиги от бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга, который заявил, что «КХЛ разрушила европейский хоккей».

«Очень много глупостей говорят о той ситуации, которая сложилась на данный момент. Вот и не остался в стороне некий Шимон Шемберг. Глупо отрицать то, что европейским клубам было комфортно в КХЛ. Например, когда «Йокерит» играл в лиге, у них было всё в порядке с финансами, на игры приходили люди и набирался полный зал. Я уже не говорю о том, что финский хоккей был представлен на международном уровне именно хоккеистами «Йокерита».

Так что здесь к КХЛ не должно быть никаких претензий. Теперь это их проблемы. Они, наверное, думали, что лига обязана содержать клуб. Так не принято, зарабатывайте сами. А КХЛ является отличным чемпионатом. И европейские клубы здесь были в шоколаде, чуть что, сразу под них подстраивались. А теперь они в другой коричневой субстанции», — сказал Плющев в интервью RT.