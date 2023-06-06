Александр Овечкин награждён Благодарностью президента РФ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин награждён Благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает официальный сайт бело-голубых.
Сегодня были награждены легендарные и прославленные динамовские хоккеисты.
Орден Александра Невского был присвоен:
— двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Александру Мальцеву;
— трёхкратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Виталию Давыдову;
— олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Василию Первухину;
— олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Станиславу Петухову;
— двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Владимиру Владимировичу Юрзинову.
Орден Почёта был присвоен:
— призёру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира Александру Голикову;
— призёру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира Владимиру Голикову;
— главному тренеру «Динамо», серебряному призёру Олимпиады-2022 Алексею Кудашову;
— олимпийскому чемпиону Сергею Петренко;
— олимпийскому чемпиону, чемпиону мира Сергею Светлову;
— олимпийскому чемпиону, чемпиону мира Анатолию Семёнову;
— двукратному обладателю Кубка СССР, двукратному чемпиону страны Михаилу Титову.
Орден Дружбы был присвоен двукратному чемпиону мира, многократному чемпиону страны, трёхкратному обладателю Кубка Гагарина Александру Ерёменко.
- 6 июня 2023
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