Александр Овечкин награждён Благодарностью президента РФ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин награждён Благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Сегодня были награждены легендарные и прославленные динамовские хоккеисты.

Орден Александра Невского был присвоен:

— двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Александру Мальцеву;

— трёхкратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Виталию Давыдову;

— олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Василию Первухину;

— олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Станиславу Петухову;

— двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира Владимиру Владимировичу Юрзинову.

Орден Почёта был присвоен:

— призёру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира Александру Голикову;

— призёру Олимпийских игр, многократному чемпиону мира Владимиру Голикову;

— главному тренеру «Динамо», серебряному призёру Олимпиады-2022 Алексею Кудашову;

— олимпийскому чемпиону Сергею Петренко;

— олимпийскому чемпиону, чемпиону мира Сергею Светлову;

— олимпийскому чемпиону, чемпиону мира Анатолию Семёнову;

— двукратному обладателю Кубка СССР, двукратному чемпиону страны Михаилу Титову.

Орден Дружбы был присвоен двукратному чемпиону мира, многократному чемпиону страны, трёхкратному обладателю Кубка Гагарина Александру Ерёменко.