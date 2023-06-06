Вайсфельд: не вижу вины Бобровского в пропущенных шайбах в финале Кубка Стэнли

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«Бобровский играет не так здорово, как в полуфинале, но я не вижу его вины в пропущенных шайбах. У меня сложилось такое ощущение, что до этого Сергей, конечно, играл фантастически, но ему ещё и везло. То шайба в штангу попадёт, то ещё что-то. А в финале прямо всё в ворота залетает. Но не потому, что Бобровский виноват. Просто так обстоятельства складываются. А в хоккее, чтобы выигрывать, нужно ещё и чтобы звёзды правильно встали. Однако сыграны только первые два матча. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Вайсфельд в интервью Vprognoze.ru.
Напомним, во втором матче финальной серии (2:7) Бобровский был заменён после четырёх пропущенных шайб. Вместо него на площадку вышел американец Алекс Лайон.
Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
- 6 июня 2023
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