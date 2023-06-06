Давыдов: чем сильнее будет хоккей Москвы и Санкт-Петербурга, тем быстрее разовьётся КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о важности развития команд Москвы и Санкт-Петербурга.
«Чем сильнее будет хоккей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, тем быстрее станет развиваться вся наша лига. Поэтому меня радует, что динамовцами укрепили тренерский штаб не попавшего в плей-офф «Спартака». Алексей Жамнов работает с красно-белыми много лет, но теперь там ещё и Алексей Ковалёв, очень интересный хоккеист и тренер. Эту новую ситуацию в «Спартаке» хотел бы отметить, она позволяет дать быстрый результат.
Теперь красно-белые просто обязаны прибавить. А ЦСКА, наш чемпион, за лето тоже не стал слабее. Так что Москву и Санкт-Петербург ждёт очень мощная гонка за лидерство в российском хоккее. Уверен, что родное «Динамо» понимает, что конкуренция становится ещё выше», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.
- 6 июня 2023
-
20:29
-
20:12
-
20:10
-
19:43
-
19:29
-
19:14
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:41
-
17:34
-
17:12
-
17:03
-
16:48
-
16:32
-
16:20
-
16:10
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:44
-
13:35
-
13:17
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:00