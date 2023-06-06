Давыдов: чем сильнее будет хоккей Москвы и Санкт-Петербурга, тем быстрее разовьётся КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о важности развития команд Москвы и Санкт-Петербурга.

«Чем сильнее будет хоккей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, тем быстрее станет развиваться вся наша лига. Поэтому меня радует, что динамовцами укрепили тренерский штаб не попавшего в плей-офф «Спартака». Алексей Жамнов работает с красно-белыми много лет, но теперь там ещё и Алексей Ковалёв, очень интересный хоккеист и тренер. Эту новую ситуацию в «Спартаке» хотел бы отметить, она позволяет дать быстрый результат.

Теперь красно-белые просто обязаны прибавить. А ЦСКА, наш чемпион, за лето тоже не стал слабее. Так что Москву и Санкт-Петербург ждёт очень мощная гонка за лидерство в российском хоккее. Уверен, что родное «Динамо» понимает, что конкуренция становится ещё выше», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.