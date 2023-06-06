Борис Майоров: сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров ответил на обвинения со стороны бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга в адрес Континентальной хоккейной лиги.

«Господин Шимон Шемберг глубоко заблуждается. Каким образом КХЛ виновата в том, что европейские клубы, которые сами приняли решение покинуть лигу, испытывают финансовые проблемы? Они входили в нашу лигу на добровольной основе, всех всё устраивало. Мы их с радостью приняли. Также их никто насильно не удерживал. Захотели уйти — ушли. Так что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Просто сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию. Пусть для начала наши европейские коллеги обратят внимание на те хоккейные лиги в своих странах, которые не на виду. Мне кажется, там найдётся куда больше проблем», — заявил Майоров в интервью RT.

Ранее на обвинения в адрес КХЛ ответил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.