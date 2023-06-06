New York Post: «Рейнджерс» не рассматривают Патрика Руа на пост главного тренера клуба

Журналистка Молли Уокер в статье на New York Post рассказала, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не рассматривает Патрика Руа на пост главного тренера клуба.

Джон Хайнс и Питер Лавиолетт остаются главными кандидатами на роль главного тренера «синерубашечников».

В последний раз Руа работал в Национальной хоккейной лиге, когда тренировал «Колорадо Эвеланш» в течение трёх сезонов: с 2013 по 2016 год.

Напомним, в конце мая 2023 года Эллиотт Фридман заявлял, что «Коламбус Блю Джекетс», вероятно, рассматривает Патрика Руа на должность главного тренера. Однако, по последней информации, эту должность займёт Майк Бэбкок.

5 июня 2023 года Руа с клубом «Квебек Ремпартс» стал победителем Мемориального кубка.