New York Post: «Рейнджерс» не рассматривают Патрика Руа на пост главного тренера клуба
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Журналистка Молли Уокер в статье на New York Post рассказала, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не рассматривает Патрика Руа на пост главного тренера клуба.
Джон Хайнс и Питер Лавиолетт остаются главными кандидатами на роль главного тренера «синерубашечников».
В последний раз Руа работал в Национальной хоккейной лиге, когда тренировал «Колорадо Эвеланш» в течение трёх сезонов: с 2013 по 2016 год.
Напомним, в конце мая 2023 года Эллиотт Фридман заявлял, что «Коламбус Блю Джекетс», вероятно, рассматривает Патрика Руа на должность главного тренера. Однако, по последней информации, эту должность займёт Майк Бэбкок.
5 июня 2023 года Руа с клубом «Квебек Ремпартс» стал победителем Мемориального кубка.
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