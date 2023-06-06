Рябыкин ответил на заявления о том, что он не смог найти место Ткачёву в «Авангарде»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на заявления о том, что он не смог найти место в команде Владимиру Ткачёву.

«Не согласен с этим мнением. Уже со второго матча Ткачёв играл в звене с Найтом и Буше, но потом Найт получил травму. Естественно, нам приходилось варьировать пятёрки. Я старался использовать лучшие качества Ткачёва, и он играл достаточно много. Что же касается пропуска игры с «Торпедо», то я тогда посчитал, что Ткачёву надо отдохнуть и чуть-чуть набрать физические кондиции», — сказал Рябыкин в интервью Betonmobile.ru.

27-летний нападающий в прошедшем сезоне КХЛ провёл в регулярке за «Авангард» 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В плей-офф на счету Ткачёва 14 матчей и 14 (3+11) результативных баллов.

Напомним, ранее Ткачёв заявил, что, если у него не получится в НХЛ, он хотел бы остаться в «Авангарде».