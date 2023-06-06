Инсайдер НХЛ: Проворов переходит в «Коламбус», «Лос-Анджелес» продлит Гаврикова

Инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил о готовящейся трёхсторонней сделке с участием клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз».
По сообщениям журналиста, российский защитник «Флайерз» Иван Проворов переходит в «Коламбус», игрок обороны «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков продлит контракт с «королями», при этом клуб удержит 30% заработной платы Проворова в «Коламбусе». Более подробная информация о крупном обмене будет известна позже.
Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».
- 6 июня 2023
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