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«Филадельфия» работает над обменом вратаря Картера Харта

«Филадельфия» работает над обменом вратаря Картера Харта
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«Филадельфия Флайерз» работает над обменом вратаря Картера Харта, сообщает журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере».

По сообщениям Паньотты, этот обмен далёк от завершения, в отличие от трёхстороннего трейда с участием Владислава Гаврикова и Ивана Проворова.

В текущем сезоне на счету 24-летнего голкипера 55 матчей, в которых голкипер одержал 22 победы при 23 поражениях с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,94. Харт был выбран на драфте НХЛ в 2016 году во втором раунде под общим 48-м номером и всю карьеру с сезона-2018/2019 выступает за «лётчиков».

Картер становился победителем молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады, серебряным призёром взрослого и молодёжного чемпионатов мира.

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