Коньков: если «Флорида» не сможет зацепиться за 3-й матч, то проиграет финал 0-4 или 1-4

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру «Флориды Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Я вижу, что «Флориде» нужно доигрывать моменты до конца. Часто её игроки при ведении оборонительных действий смотрят на шайбу и не держат хоккеистов соперника на дальней штанге. Банальные вещи, которые игроки, дошедшие до финала, должны знать. Их нужно выполнять. Алексу Лайону, который вышел на замену вместо Бобровского, тоже назабивали голов. Есть вопросы к организации игры. «Вегас» очень серьёзно намерен в этом году забрать Кубок Стэнли.

Пять игроков «Голден Найтс» присутствуют в десятке лучших бомбардиров плей-офф, в то время как «Флориду» там представляет лишь Мэттью Ткачук. «Вегас» показывает очень высокую результативность. Это очень гармоничная команда с хорошими мастерами. Понятно, что финал остаётся финалом. «Флорида» в домашних играх должна проявить себя с наилучшей стороны. Если она не сможет зацепиться за третий матч, то серия закончится со счётом 4-0 или 4-1 в пользу «Вегаса», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.