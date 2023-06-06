Гимаев: не скажу, что Бобровский проваливается, но он не творит чудеса в финале

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» (2-0 в серии).

«Судя по тому, как «Вегас» провёл эти две игры, всё в их руках. «Флорида» переезжает домой, думаю, что домашние трибуны поддержат команду. Команда не просто так в финал вышла. Ребята понимают, что терять им уже нечего, и поэтому они в этой игре отдадут всё.

Если Гудас не будет играть, его отсутствие станет очередной дыркой. Да и Бобровский вряд ли счастлив от своей игры. Не скажу, что Сергей проваливается, но он не творит чудеса. «Флорида» сможет пройти «Вегас», только если он будет творить чудеса, а полевые игроки перестанут совершать грубые ошибки.

Уверен в том, что не будет счёта 4-0. Да, «Флорида» проиграла в последнем матче со счётом 2:7, но сколько было случаев, когда команды выигрывали после таких крупных поражений?» – приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Напомним, третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.