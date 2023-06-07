«Пришлось расстаться с отличным игроком». Генменеджер «Филадельфии» — об обмене Проворова

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал обмен защитника Ивана Проворова. «Флайерз» обменяли россиянина в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.

«Это было непростое решение. Чтобы получить хорошие активы, пришлось расстаться с отличным игроком. Мы посчитали, что такая сделка будет выгодной для нас. Пока рано говорить о том, будут ли ещё обмены, но мы открыты для любых решений.

Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Он игрок первой пары защитников клуба НХЛ. Ключевым моментом сделки ля нас стало получение первого выбора на драфте, и за это пришлось заплатить высокую цену. Однако теперь наши молодые защитники получили шанс проявить себя», – цитирует Бриера пресс-служба клуба.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».