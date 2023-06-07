Кожевников оценил игру Барбашёва за «Вегас» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин перед дедлайном перешёл в «Вегас» из «Сент-Луиса», с которым становился обладателем Кубка Стэнли.
«Барбашёв в «Вегасе» выглядит неплохо. Так же как и в «Сент-Луисе», из которого перешёл по ходу сезона. «Голден Найтс» его и брали, чтобы усилиться для успешного выступления в Кубке Стэнли», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.
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