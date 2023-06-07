Форвард «Колорадо» Мальцев: сказал «Спартаку», что хочу дождаться предложений из НХЛ

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал об интересе к нему со стороны «Спартака» и заявил, что в первую очередь хочет рассмотреть предложения из НХЛ. Московский клуб владеет правами на 25-летнего нападающего в КХЛ, в НХЛ он станет неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений ещё не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.
Что мне там могут предложить? Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму — это единственный вариант. Ещё бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моём контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию», – цитирует Мальцева «Спорт-экспресс».
Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.
- 7 июня 2023
-
11:45
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:20
- 6 июня 2023
-
23:22
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:23
-
21:12
-
20:59
-
20:47
-
20:29
-
20:12
-
20:10
-
19:43
-
19:29
-
19:14
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:41
-
17:34