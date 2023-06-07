«Рады вернуться на домашнюю площадку». Морис — об играх финала Кубка Стэнли в Санрайзе

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги первых двух проигранных матчей финала Кубка Стэнли с «Вегасом» и выразил надежду, что на домашней площадке «Пантерз» смогут перевернуть ход серии (0-2).

«Мы чувствуем, что наш лучший хоккей ещё впереди. Мы чувствуем, что иногда игра уходит из-под нашего контроля, но в то же время нельзя сказать, что большую часть первого матча «Вегас» контролировал игру. Я собираюсь разделить эти две игры, потому что они обе были для меня разными. Я думаю, что первая игра была хороша с нашей стороны, особенно в первых двух периодах. Во второй игре, очевидно, соперник застал нас врасплох с начала матча. Когда они пересекали красную линию, нам было трудно сдерживать их в своей зоне. Так что мы наверняка обратим на это внимание в следующих матчах.

В нашей игре были положительные моменты, и, если перенести их на домашнюю площадку, то всё будет не так уж плохо. Так что мы рады вернуться домой. Мы явно должны сыграть сильнее дома, и мы готовы быть такими», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Третий матч серии пройдёт в Санрайзе 9 июня. Начало матча запланировано на 3:00 мск.